Ucraina: Pallavolo; Sir Perugia non dovrà andare in Russia

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - La Sir Perugia non dovrà andare in Russia per la partita di andata dei quarti di Champions League in programma a San Pietroburgo il 9 marzo contro lo Zenit. La Cev, a seguito dell'invasione russa in Ucraina, ha deliberato che "non si svolgeranno in Russia e Ucraina eventi" organizzati sotto l'egida dello stesso organo europeo di volley. In una nota la Cev spiega che i club dei due paesi giocheranno "le rispettive partite casalinghe in campo neutro". Dunque la Sir Perugia, che stava monitorando la situazione e tra l'altro ha in formazione il giocatore ucraino Oleh Plotnytskyi, fra pochi giorni non affronterà lo Zenit San Pietroburgo in Russia. La sede della partita verrà infatti modificata. Il ritorno dovrebbe invece giocarsi come da programma la settimana successiva, al PalaBarton di Pian di Massiano. (ANSA).