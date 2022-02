Rugby: Italia a Dublino, dove All Blacks hanno perso

(ANSA) - DUBLINO, 26 FEB - Sotto il cielo plumbeo di Dublino, l'Italia del rugby è alle prese con l'ennesima missione impossibile, perché non ci sono speranze che il match di domani contro l'Irlanda, valido per la terza giornata dei Sei Nazioni, abbia un lieto fine. Contro una nazionale che, seppur con qualche cambiamento, è la stessa che lo scorso novembre è stata capace di battere 29-20 gli All Blacks, meritandosi i complimenti in videochiamata del Presidente americano Joe Biden e di suo fratello Jimmy ("sono un loro grande tifoso, le nostre origini sono lì e dieci dei miei 16 parenti più stretti sono nati in Irlanda", aveva poi spiegato il Presidente) l'obiettivo sarà di contenere il passivo nel match che porterà gli azzurri alla 35/a sconfitta consecutiva nel torneo, in attesa di giocarsi il tutto per tutto il prossimo 12 marzo a Roma contro la Scozia targata Sudafrica, in quella che sarà, con ogni probabilità, la partita dell'addio all'azzurro del grande Sergio Parisse.

"Giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo - commenta il capitano azzurro Michele Lamaro, romano del quartiere Flaminio laureato in management dello sport - e il nostro focus sarà sulla nostra prestazione collettiva e individuale. A volte le cose vanno bene, altre no, ma sicuramente vogliamo migliorarci partita dopo partita e costruire la nostra crescita per diventare competitivi. Finora abbiamo dimostrato solo a tratti di poterlo essere". Ma come l'umore dell'ambiente azzurro dopo il Ko, per 0-33, di Roma contro l'Inghilterra? "C'è una gran voglia di riscatto - spiega Lamaro -. La nostra settimana è cominciata da un'analisi profonda di quanto successo nella scorsa giornata cercando di cambiare alcuni momenti della partita. In questo gruppo c'è tanta energia, e dobbiamo sfruttare questo particolare. Vanno migliorate la consistenza e la precisione con cui facciamo le cose. Non possiamo mostrare di poter mantenere un livello alto solo in parte, bisogna essere costanti per tutto il match".

