Basket: Eurolega, Olympiacos-AX Milano 67-58

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - L'Ax Milano non prosegue nel proprio momento d'oro: dopo aver vinto la Coppa Italia, la squadra di coach Messina si arrende al Pireo contro l'Olympiacos (67-58), per colpa della peggiore prestazione offensiva stagionale - si salva solo Hall con 12 punti - e ad un break da 18-3 nell'ultimo periodo guidato da Sloukas (16) e Vezenkov (16). Un palazzetto dedicato alla Pace e dell'Amicizia non poteva che dedicare un messaggio all'Ucraina: gli arbitri mostrano un cartello con scritto in rosso "stop alla guerra", accolto da un lungo applauso del pubblico.

Milano, che recupera Mitoglou dopo 3 mesi, cerca di scappare subito via e sale sul +12 (21-9) ma poi qualcosa si inceppa nella circolazione di palla, provocando 16 palle perse e percentuali modeste da tre (3/19). Per l'Olympiacos, che va ben 36 volte in lunetta - contro le 11 di Milano, è così più semplice rimontare e superare l'ostacolo.

Intanto si attendono novità dalle stanze dei bottoni: l'Eurolega che sta attenzionando la situazione e non sono esclusi domani drastici provvedimenti contro le tre squadre russe, le cui gare di questo turno sono già state rinviate dopo la clamorosa scelta odierna del Barcellona di non volare a San Pietroburgo. (ANSA).