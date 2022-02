Atletica: la maratona di Ny 2022 torna con capacità al 100%

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - La maratona di New York torna a piena capacità. Dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia e la limitazione del numero dei partecipanti al 60% con 33 mila adesioni nel 2021, l'edizione del 2022 avrà di nuovo 50 mila iscritti.

Lo ha annunciato lo stesso New York Road Runners (NYRR), l'ente che organizza la corsa. La comperizione si svolgerà il 6 novembre e prevede che tutti i partecipanti siano vaccinati.

"Ogni anno - ha detto in un comunicato ufficiale il sindaco di New York Eric Adams - corridori da tutto il mondo vengono a New York perché non c'è corsa migliore. Questa gara è la prova più forte dello spirito e della determinazione della città e siamo fieri di annunciare che quest'anno torniamo ad avere capacità completa. Con 50 mila corridori che gareggeranno a novembre la città che non dorme mai sarà il posto dove si formano i campioni". (ANSA).