Basket: Mondiali; ritardata partenza Italia per Islanda

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Un piccolo contrattempo per la Nazionale di basket: le cattive condizioni meteorologiche sui cieli islandesi hanno sconsigliato la partenza per Reykjavik prevista per il primo pomeriggio. Il viaggio è stato dunque riprogrammato nella mattinata di domani, mercoledì 23 febbraio.

Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha comunque scelto i 13 Azzurri che voleranno in Islanda e che oggi pomeriggio sosterranno una sessione di allenamento presso il PalaDozza a Bologna. Sono stati autorizzati a lasciare il raduno, ma rimanendo a disposizione per la partita di domenica prossima, gli atleti Gabriele Procida, Leonardo Totè e Mattia Udom. Nella giornata di domani lo staff tecnico effettuerà l'ultimo "taglio" in vista della gara, la terza della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023.

Il match contro l'Islanda si disputerà giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali). Venerdì mattina il rientro in Italia per preparare la gara di ritorno in programma domenica 27 febbraio al PalaDozza di Bologna alle 20.30. (ANSA).