Atletica: Ponzio e Weir show nel peso, lungo male Iapichino

(ANSA) - TORUN, 22 FEB - Nick Ponzio e Zane Weir scrivono una pagina inedita del getto del peso azzurro, alla Copernicus Cup in Polonia, sfiorando rispettivamente con 21,53 e 21,50 il record italiano indoor realizzato nel 2020 da Leonardo Fabbri a Stoccolma (21,59). Non era mai accaduto che due pesisti azzurri lanciassero da 21,50 in su nella stessa gara. Per Ponzio, nato e cresciuto negli States ma con radici siciliane (trapanesi) da parte del nonno, debuttante in Nazionale all'Olimpiade di Tokyo, è un pomeriggio eccezionale alla prima gara non americana dell'anno: oltre a scagliare la palla da 7,26 kg a 21,53, la spedisce anche a 21,39 e 21,32, senza sottovalutare altri due lanci a 20,97 e 20,80, a testimonianza di una serie solidissima.

Per Weir, che a Tokyo è stato ottimo quinto, la serie è in crescendo: 20,61 al terzo, 21,08 al quarto, 21,50 al sesto, primato personale indoor, di non molto inferiore al 21,65 stagionale lanciato all'aperto in Sudafrica, suo paese d'origine, nel mese di febbraio.

Nella gara che ospita la migliore prestazione mondiale dell'anno, per mano del croato Filip Mihaljevic, in grado di lanciare a 21,84, un centimetro meglio del polacco Konrad Bukowiecki. Terzo e quarto posto per gli azzurri, quinto è invece Leonardo Fabbri con 20,42 all'ultimo lancio.

Non decolla Larissa Iapichino. La lunghista azzurra si ferma a 6,38, rimanendo al di sotto delle prime due uscite stagionali (6,59 e 6,49 ad Ancona). Inizio da 6,35, poi tre centimetri in più al secondo salto, quindi quattro salti nulli, per chiudere al sesto posto, nella prova vinta dalla svedese Khaddi Sagnia con 6,70. "Una gara in cui non sono mai stata in partita, non cerco scuse - le parole di Iapichino dalla Polonia - Ci sono ancora cose da sistemare sulla rincorsa, negli ultimi due salti ho dato il massimo e purtroppo l'asse di battuta mi ha tradito in entrambe le occasioni. Ci vediamo domenica agli Assoluti. Mi spiace per questa occasione persa". (ANSA).