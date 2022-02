Vela: Rorc Caribbean; Maserati sfida Argo e PowerPlay

(ANSA) - FORT CHARLOTTE, 21 FEB - E' partita oggi la 13/a edizione della Rorc Caribbean 600, organizzata dal Royal Ocean Racing Club. Da regolamento, Maserati Multi 70, insieme ai 9 multiscafi iscritti alla regata nella classe Mocra, ha tagliato la linea di partenza 30 minuti dopo, testa a testa con PowerPlay.

Giovanni Soldini e l'equipaggio di Maserati Multi70, che detengono il record di velocità della regata fissato nel 2019 in 1 giorno, 6 ore e 49 minuti, affrontano i diretti rivali: l'inglese PowerPlay di Peter Cunningham, capitanato da Ned Collier Wakefield, che vede a bordo il grande navigatore francese Loick Peyron, e l'americano Argo di Jason Carroll con Brian Thompson. Antoine Rabaste e Jacek Siwek partecipano con il Maxi Multi Ultim Emotion 2 di 80 piedi.

Da Antigua, la flotta di 75 barche, che affronterà la corsa caraibica di 600 miglia, navigherà con molte manovre tra le isole dell'arcipelago delle Piccole Antille: prima Barbuda, Nevis, Saba e Saint Barth, a seguire l'isola di Saint Martin e poi un giro attorno a Guadalupa, prima dell'ultima boa al largo di Barbuda con traguardo ad Antigua.

"Le condizioni sono favorevoli: avremo un Aliseo stabile intorno ai 13/14 nodi - spiega Soldini -. I passaggi più critici saranno a Guadalupa, un'isola alta e montagnosa attorno a cui ci possono essere calme piatte. Fare rotta tra le isole significa affrontare continui cambi di direzione, venti e correnti.

PowerPlay e Argo sono due team di altissimo livello, le barche sono tutte e tre molto simili e quindi è anche una bella occasione per osservare i risultati delle ricerche sui foil che ognuno di noi ha sviluppato in modo diverso. Su una distanza di 600 miglia, non ci si può distrarre perché ogni minuto è importante: lotteremo con il coltello tra i denti".

Maserati Multi 70 partecipa alla Rorc Caribbean 600 per la quarta volta. In questa regata, Giovanni Soldini sarà accompagnato da un equipaggio di 7 velisti: Guido Broggi, Gwénolé Gahinet, Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol e Matteo Soldini. (ANSA).