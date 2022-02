Milano-Cortina: Mosaner, sarà onore rappresentare Italia

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Non è stato facile con il Covid, la paura di contagiarsi era tanta. Ma è stata una grande Olimpiade, in cui sono state conquistate 17 medaglie. Per noi sarà un onore rappresentare l'Italia in questa grande avventura e speriamo di arrivare pronti": lo dice Amos Mosaner nella conferenza stampa organizzata a Malpensa per l'arrivo a Milano della bandiera olimpica in italia. Mosaner, insieme alla Constantini, dovranno difendere uno storico oro conquistato nel doppio misto di curling. "Se riusciremo a difenderlo? Sicuramente la medaglia che ho è pesante. Non voglio mettermi pressione addosso. Per ora non ci penso, mi godo il momento e mi farò trovare pronto per il 2026". (ANSA).