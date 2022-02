Milano-Cortina: Fontana, dobbiamo recuperare ritardo

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Abbiamo i riflettori puntati, dobbiamo lavorare e recuperare un po' di ritardo accumulato. E' vero che alcune procedure sono farraginose rispetto alla Cina, ma è meglio l'Italia della Cina per tutto il resto delle considerazioni": lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in conferenza stampa in occasione dell'arrivo a Malpensa della bandiera Olimpica con la delegazione di Milano-Cortina 2026 che ha vissuto i giochi di Beijing 2022.

"Sarà la prima Olimpiade sostenibile - continua Fontana - non ci saranno spese inappropriate. Resteranno infrastrutture che ci permetteranno di offrirci al mondo nel modo migliore". (ANSA).