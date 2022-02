Milano-Cortina: Brignone, spirito olimpico? Mai discusso

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Spirito olimpico di Milano Cortina 2026? Non l'ho mai messo in discussione, anzi ho detto che culturalmente gli sport invernali sono molto importanti, più importanti che in Cina. Sono stata male interpretata, ci saranno dinamiche diverse ma penso che si viva lo spirito olimpico già oggi e che lo spirito olimpico si vive personalmente in ognuno di noi per poi essere condiviso": lo dice Federica Brignone durante la conferenza stampa organizzata a Malpensa per l'arrivo della bandiera olimpica a Milano insieme alla delegazione di Milano-Cortina 2026 che ha vissuto i giochi di Beijing 2022.

"Per me sarebbe un sogno arrivare a Milano Cortina - chiarisce la Brignone - ma non ho ancora deciso non deciderò oggi, né domani ma anno per anno. Se sarò competitiva ci sarò. Sarebbe un bel sogno avendo io saltato Torino". (ANSA).