Milano-Cortina: Arianna Fontana, sarebbe un sogno esserci

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Un onore per me essere la più medagliata. Ho superato atleti che hanno fatto la storia. Se ci sarò a Milano-Cortina? E' un sogno un gran bel sogno, la mia prima Olimpiade è stata Torino, concludere a Milano sarebbe incredibile. Mai dire mai, sognare non costa nulla, sogniamo insieme e vedremo se ci sarò": lo dice Arianna Fontana in conferenza stampa in occasione dell'arrivo a Malpensa della bandiera Olimpica con la delegazione di Milano-Cortina 2026 che ha vissuto i giochi di Beijing 2022.

"Noi atleti abbiamo provato tantissime emozioni, magari qualcuno si aspettava qualche risultato in più - aggiunge - anche io personalmente. Siamo stati un po' sfortunati in alcune competizioni. Gli italiani si sono fatti sentire anche se non erano in Cina, ci hanno dato una spinta in più e hanno fatto la differenza. Tanti atleti non vedono l'ora di venire in Italia, tutti si aspettano molto". (ANSA).