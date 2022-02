Pechino, Lollobrigida: "Un onore essere la portabandiera"

(ANSA) - PECHINO, 19 FEB - "Quando Malagò mi ha chiamata, mi ha chiesto: 'Sei seduta?' Ero già seduta su una sedia e ho iniziato a sudare freddo per l'onore". Così Francesca Lollobrigida ha raccontato la telefonata ricevuta dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal quale ha saputo che sarebbe stata la portabandiera azzurra alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino 2022, in programma domani. "La terrò (la bandiera) non solo per me, ma soprattutto per il mio sport, per il pattinaggio di velocità. Sono felice che abbiamo vinto delle medaglie e che questo ora sia riconosciuto", ha aggiunto la pattinatrice. (ANSA).