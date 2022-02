Pechino: Giovannini vola in finale nel pattinaggio velocità

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Andrea Giovannini, assieme a Lee, Wenger, Odor, Belchois, Tsuchiya, Mantia e Bergsma, si è qualificato per la Finale nella prova di pattinaggio velocità, alle Olimpiadi invernali di Pechino. Il russo Zakharov, caduto nel corso della fase centrale della semifinale, non prenderà parte all'atto conclusivo. La revisione della semifinale la giuria ha confermato che Zakharov non è stato spinto e che la sua caduta è stata provocata da egli stesso. (ANSA).