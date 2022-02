Pechino: salta per neve il programma di slopestyle femminile

(ANSA) - YANQING, 13 FEB - Le qualifiche per lo freeski slopestyle femminile sono state posticipate a domani a causa della forte nevicata che ha interessato gli impianti di Zhangjiakou, a 180 km a nordovest di Pechino, con temperature scese a -15 gradi: 27 sciatrici in gara, tra cui l'azzurra Elisa Maria Nakab caduta nella sessione di prove libere senza riportare gravi conseguenze.

La star 18enne di freestyle Eileen Gu, americana di nascita e in gara per la Cina, è la grande favorita di specialità dopo aver già vinto il titolo nel big air la scorsa settimana al debutto olimpico. Oltre allo slopestyle, Gu punta anche all'halfpipe.

Le qualifiche di slopestyle inizieranno domani alle 10:00 locali (3:00 in Italia), con conseguente rinvio anche della finale, riprogrammata per martedì alle 9:30. (ANSA).