Pechino: curling; Italia ancora battuta, 7-10 con la Russia

(ANSA) - PECHINO, 13 FEB - Quarta sconfitta consecutiva per l'Italia del curling a squadre. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin, bronzo agli Europei dello scorso anno, sono stati battuti anche dalla Russia, col punteggio di 10-7, rendendo molto difficile il percorso qualificarsi alle semifinali.

Gli azzurri tornano in gare alle 13 italiane per affrontare la Svizzera in cerca di una prima vittoria per invertire la tendenza e riportare un po' di quell'entusiasmo regalato dalla medaglia d'oro nel torneo di doppio misto da Amos vinta da Mosaner e Stefania Constantini. (ANSA).