Pechino: Fontana guarda avanti, ora i 1500

(ANSA) - PECHINO, 11 FEB - "Non è finita qua ho ancora una gara individuale sui 1500 metri, per cui penserò solamente a quella. Abbiamo la Finale B di staffetta per cui mai dire mai": Arianna Fontana guarda avanti dopo la delusione della finale dei 1000 metri nella quale è caduta e poi è stata squalificata.

"Secondo me ero nel giusto per come l'ho vissuta io - le sue parole ai microfoni di Rai Sport -. L'ho vista dietro e per quello ho provato a chiuderla un po' di più nel sorpasso.

Altrimenti non l'avrei fatto. I giudici l'hanno vista in modo diverso e devo rispettare la loro decisione, fa parte dello sport anche questo".

"Com'è stato nelle ultime Olimpiadi l'obiettivo è entrare in tutte le finali per avere maggiori chance di vincere una medaglia - aggiunge - Anche se oggi non è andata come volevo, sono comunque contenta delle gare fatte. Ho corso bene, ho messo a segno dei tempi importanti, anche a livello di strategia ho fatto tutto nella giusta maniera. Rimane il rammarico per la squalifica ma non ho tempo per pensarci, devo guardare avanti".

"Non è finita qua ho ancora una gara individuale sui 1500 metri, per cui penserò solamente a quella - sottolinea - Abbiamo la Finale B di staffetta per cui mai dire mai dopo quanto visto 4 anni fa, con l'Olanda che l'ha vinta ed è arrivata comunque al bronzo. Noi cercheremo di fare il massimo e vedremo poi cosa succederà nella A".

L'azzurra parla poi del suo stato di forma: "Sto veramente bene - conclude - abbiamo anche girato su tempi veloci, per cui sono pronta. Magari non subito per fare un 1500, ma nei prossimi giorni ci sarò". (ANSA).