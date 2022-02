Pechino, Bach: "Giochi ok, atleti felici e impianti eccellenti"

(ANSA) - YANQING, 11 FEB - "Per il successo dei Giochi olimpici c'è bisogno di due fattori: atleti felici e impianti eccellenti. In questo caso abbiamo entrambi, gli atleti sono molto felici e al sicuro all'interno delle sistema delle bolle, felici di avere i Giochi e di competere in impianti di primo livello". E' il commento sull'andamento di Pechino 2022 del presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, all'arrivo a Casa Italia di Yanqing, accolto dal segretario generale del Coni, Carlo Mornati, nonché capo missione a Pechino 2022. "Questo è quello che rende i Giochi un successo", ha aggiunto Bach. (ANSA).