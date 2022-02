Pechino: Visintin, la medaglia? ora so che sono forte

(ANSA) - PECHINO, 10 FEB - "Da anni aspettavo questa medaglia, finalmente è arrivata. Ho fatto una gara partendo un po' piano e poi superando, non è stata una cosa voluta ma dipesa dal fatto che altri erano partiti più velocemente di me. Ora so che sono forte. A chi dedico questa medaglia? Ci ho pensato su, e dico che la dedico a me stesso, me la sono proprio guadagnata ed è una cosa mia". Così, dai microfoni di RaiSport, un Omar Visintin visibilmente emozionato commenta la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi di Pechino a soli due mesi di distanza dal brutto incidente che aveva avuto in Coppa del mondo a Montafon.

