Basket: Nba; Lakers a picco, Bulls battono Michael Jordan

(ANSA) - LOS ANGELES, 10 FEB - Continua la crisi dei Los Angeles Lakers, battuti a Portland dai Blazers che, a loro volta, venivano da sei sconfitte consecutive ed erano privi della stella Damian Lillard, infortunato. E' finita 107-105, e al team californiano non sono bastati i 30 punti di Lebron James e i 17 di Anthony Davis: protagonisti vincenti del match sono stati Anfernee Simons, autore di 29 punti, e Jusuf Nurkic, in doppia doppia con 19 punti e 12 rimbalzi.

ieri notte si è anche interrotta la striscia vincente dei Golden Syate Warriors, di nove successi consecutivi: Stephen Curry, autore di 16 punti, e compagni sono stati battuti 111-85 dagli Utah Jazz che hanno avuto sei giocatori in doppi cifra.

Nella sfida tra i Chicago Bulls e la squadra che è di proprietà della loro eterna 'icona', i Charlotte Hornets di Michael Jordan, i Tori si sono imposti per 121-109 e continuano ad essere terzi nell'Eastern Conference. Molto bene DeMar DeRozan, con 36 punti, e anche LaVine (27 punti) e Vucevic, in doppia doppia con 18 punti e 15 rimbalzi.

Settima vittoria consecutiva per i Toronto Raptors, 117-98 a Okllahoma City contro i Thunder. (ANSA).