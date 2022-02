Atletica: Jacobs a Lodz, da non perdere sfida con Rodgers

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Tutto in un'ora: alle 19 le batterie, alle 19.55 la finale. Domani a Lodz, in Polonia, prosegue il viaggio di Marcell Jacobs nei 60 indoor, per la prima volta da campione olimpico contro uno sprinter statunitense: Mike Rodgers. L'azzurro re di Tokyo dei 100 e della 4x100 va in pista sette giorni dopo il debutto di Berlino con il crono di 6.51, e alla Orlen Cup affronta il velocista 36enne che in carriera è stato argento dei 60 ai Mondiali indoor di Doha nel 2010, nella stessa città in cui ha trionfato con la staffetta ai Mondiali del 2019.

Si ripete all'Atlas Arena il duello di dodici mesi fa, anche se con rapporti di forza ribaltati: in quell'occasione Jacobs fu secondo con 6.53, battuto proprio da Rodgers di un centesimo. In questa stagione, lo sprinter Usa è partito da 6.63 a Houston, mentre l'azzurro delle Fiamme Oro si è già portato a quattro centesimi dal suo record italiano di 6.47 centrato lo scorso anno nella finale vinta agli Euroindoor di Torun.

Il cast dei 60 metri include anche un altro azzurro che desta interesse in prospettiva: è il 22enne delle Fiamme Gialle Chituru Ali, già allo standard per i Mondiali indoor di Belgrado con il recente primato personale di 6.61 ad Ancona. Tra gli iscritti c'è uno specialista dei 60 come lo slovacco Jan Volko, bronzo l'anno scorso a Torun e campione d'Europa due anni prima a Glasgow, oltre al ceco Jan Veleba, al britannico Eugene Amo-Dadzie appena sceso a 6.60, e a tanta Polonia: Przemyslaw Slowikowski il più forte. (ANSA).