Tennis: Argentina Open,Del Potro perde con Delbonis e piange

(ANSA) - BUENOS AIRES, 09 FEB - Il tennista argentino Juan Martin del Potro ha perso all'Argentina Open contro il connazionale Federico Delbonis in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in un grande slam.

Rientrato in gara dopo un'assenza per infortunio di due anni e mezzo, il 33enne ex campione degli US Open è stato sopraffatto dall'emozione quando Delbonis ha ottenuto una vittoria per 6-1, 6-3 in 1 ora e 23 minuti. Del Potro si è asciugato le lacrime mentre si preparava a servire all'inizio dell'ultimo set. Dopo la vittoria di Delbonis, Del Potro ha abbracciato il suo avversario a rete prima di salutare la folla sul campo Guillermo Vilas del Lawn Tennis Club di Buenos Aires.

Del Potro ha annunciato nel fine settimana il suo ritiro subito dopo il torneo, definendo la sua partecipazione "più un addio che un ritorno".

Il pubblico porteno gli ha riservato una ovazione mentre usciva dal campo. (ANSA).