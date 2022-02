Sport: Jacobs a stampa estera per premio miglior atleta 2021

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 a Tokyo 2020, Marcell Jacobs, è arrivato alla sede della stampa estera a Roma per ritirare il premio Miglior Atleta italiano dell'anno consegnato dall'Associazione della Stampa Estera. Il premio del miglior atleta straniero in Italia va al giocatore del Milan, di nazionalità svedese, Zlatan Ibrahimovic, mentre il premio sportivo per la carriera viene attribuito alla nuotatrice Federica Pellegrini. Il Premio sportivo dell'Associazione della Stampa Estera in Italia nasce trent'anni fa, quando per la prima volta nel 1991. Fra i vincitori del passato, grandi nomi come Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane e Dino Zoff. (ANSA).