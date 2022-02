Pechino:snowboard;Parrot 'lotta cancro mi ha reso più forte'

(ANSA) - PECHINO, 07 FEB - Un'estenuante battaglia contro il cancro cominciata tre anni fa ha dato a Max Parrot una nuova prospettiva sulla vita e lo ha reso ancora più forte anche nello sport e in particolare nello snowboard. I frutti si sono visti oggi con il trionfo dell'atleta canadese nello slopestyle maschile alle Olimpiadi di Pechino. "Passare attraverso 12 cicli di chemioterapia è la cosa più difficile che ho passato - ha raccontato il 27enne - Ti rende decisamente molto più forte mentalmente. Mi ha decisamente cambiato come persona e anche come atleta. Ogni volta che allaccio i piedi allo snowboard, lo apprezzo molto più di prima. Sorridi di più, tutto è più positivo. Metti meno pressione su te stesso, meno stress su te stesso".

Il tre volte olimpionico è stato in grado di fare un salto di qualità rispetto alla sua medaglia d'argento a PyeongChang 2018.

"Così fai solo del tuo meglio cercando di ottenere le cose che vuoi fare, divertendoti e stando sulla tua tavola - ha aggiunto Parrot - Alla fine è tutto ciò che conta". (ANSA).