Pechino: Fontana urla, 'oro frutto di lacrime e sudore'

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Non ho molte parole in questo momento, è stata una finale che non so come definirla. Avevo visto che l'olandese voleva partire davanti e l'ho lasciata andare. Poi ho attaccato e ho tagliato il traguardo davanti, ho urlato, è stato uno sfogo per il mio allenatore e la mia famiglia". Arianna Fontana racconta così ai microfoni della rai il primo oro per l'Italia, nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Pechino 2022. "Questa medaglia è per tutti quelli che mi hanno sostenuto. Un oro frutto di tanto lavoro, sudore e tante lacrime. Lo volevo, essere qui di nuovo dopo quattro anni molto difficili. Ci ho sempre creduto" (ANSA).