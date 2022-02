Pechino: short track, Italia argento nella staffetta mista

(ANSA) - PECHINO, 05 FEB - L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista di short track ai Giochi olimpici di Pechino. Arianna Fontana ha 'guidato' il quartetto azzurro, preceduto al traguardo solo dalla Cina. La caduta dei concorrenti delle altre due squadre, Canada e Ungheria, ha reso la finale una sfida tra gli azzurri e i cinesi, con Pietro Sighel che ha sfiorato negli ultimi metri una clamorosa rimonta sul rivale. Gli altri due azzurri in pista nella finale erano Martina Valcepina e Andrea Cassinelli. Il bronzo è andato al Canada. Per Arianna Fontana è la nona medaglia olimpica che la rende l'atleta più titolata nello short track e la seconda in assoluto i Italia dopo Stefania Belmondo, che ha dieci medaglie olimpiche in bacheca. (ANSA).