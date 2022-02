Lollobrigida "sono orgogliosa, argento che vale oro"

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Non è un oro ma è come se lo fosse.

E' davvero una soddisfazione dopo tutte le difficoltà passate gli anni scorsi, in generale per l'Italia ma anche per me. Ma sono tutte difficoltà che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara". Così Francesca Lollobrigida ai microfoni della Rai dopo la medaglia nel pattinaggio 3000 metri.

"E' davvero il momento di sorridere - ha proseguito -. Non posso che essere orgogliosa di me stessa. Dedico la medaglia a mio marito, alla mia famiglia e a coloro che mi hanno sostenuto.

Spero anche di essere un esempio della strada da affrontare per ottenere certi risultati". (ANSA).