Pechino:Vezzali, certa che nostri azzurri ci faranno sognare

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "In questo periodo ho avuto modo di parlare sia con Andrea Gios, presidente della FederGhiaccio, e sia con Flavio Roda della Fisi, e da loro ho avuto un quadro molto fiducioso sulle possibilità dei nostri azzurri. Abbiamo tanti campioni e campionesse che sono certa ci faranno sognare e ci regaleranno momenti unici".

Così in una intervista a Radio24 il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali sulle aspettative azzurre a Pechino 2022.

"Penso ad Arianna Fontana o a Michela Moioli che oggi porterà la bandiera, ma anche ad altri tantissimi azzurri che renderanno speciale questa olimpiade".

In attesa di Sofia Goggia…."Sofia - aggiunge la Vezzali - è una atleta unica. Io ero a Cortina quando ha vinto la gara di discesa libera e poi ho purtroppo assistito in diretta anche al suo infortunio il giorno dopo. Sono certa che lo spirito di resilienza che è in ogni atleta, ed in lei particolarmente, fuori e sono convinta che riuscirà a riprendersi ed a disputare questa Olimpiade".

All'orizzonte c'è MilanoCortina2026: "Rappresenterà una grande vetrina internazionale alla quale farci trovare pronti. Ora la macchina è in moto, dovrà dare una bella accelerata, ma sono certa che nel 2026 saremo pronti e ospiteremo un'olimpiade davvero fantastica". (ANSA).