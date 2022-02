Pechino: sci; Paris quinto in seconda prova discesa libera

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Seconda prova molto ventosa sulla "Rock" di Yanqing, la discesa maschile, che rende difficile interpretare il reale valore dei tempi effettuati dagli atleti.

Prima un ritardo di un'ora sulla partenza originaria, poi la giuria decide di far cominciare la prova in vista della gara di discesa delle Olimpiadi invernali di Pechino, caratterizzata da folate di vento molto forti e continuamente da direzioni diverse. Insomma, condizioni limite che si spera non si ripetano domenica per la gara. Il miglior tempo lo fa segnare il norvegese Kjetil Aamodt Kilde in 1'43″72, per 6 centesimi davanti a Max Franz, e per 20 meglio del canadese Broderick Thompson, partito con il numero 41.

Il migliore degli azzurri è Dominik Paris, quinto, staccato di 47 centesimi da Kilde, mentre è nono Christof Innerhofer a 57 centesimi dal leader. Ma è davvero difficile valutare il vero valore di questi distacchi. Un po' più attardato Matteo Marsaglia, a 1″10 dal norvegese.

Per sabato è prevista la terza e ultima prova cronometrata e quindi la gara, domenica, a partire dalle 11 ora locale (le 4 del mattino in Italia). (ANSA).