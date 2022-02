Pechino: curling misto; azzurri primi a punteggio pieno

(ANSA) - PECHINO, 04 FEB - L'Italia vola a quota 4 vittorie in altrettanti match disputati e resta da sola in testa alla classifica nel curling misto grazie alla vittoria della coppia azzurra Stefania Costantini e Amos Mosaner dopo il sesto end contro la Repubblica Ceca (10-2) alle Olimpiadi invernali a Pechino.

"Credo che vincere una partita con un punteggio così ampio - spiega Amos Mosanar - sia una buona carica di fiducia per le prossime cinque gare, sicuramente è molto importante vederci primi in previsione di altre gare. Oggi ci siamo espressi al meglio".

"Sono felice - ha aggiunto Stefania Costantini - stiamo migliorando e stiamo trovando maggiore feeling con il ghiaccio".

(ANSA).