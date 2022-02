Golf: Law nuovo leader negli Emirati Arabi. Risale Laporta

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Negli Emirati Arabi Uniti, lo scozzese David Law con un parziale di 64 (-8) su un totale di 130 (66 64, -14) colpi, risale dalla terza posizione e vola in testa al Ras Al Khaimah Championship di golf. Nel torneo del DP World Tour, il 30enne di Aberdeen (con un titolo nel circuito arrivato nel 2019 in Australia, al Vic Open) a metà gara vanta due colpi di vantaggio sul danese Nicolai Hojgaard, secondo con 132 (-12) e vincitore, nel settembre 2021, dell'Open d'Italia.

Nell'Emirato di Ras Al Khaimah è invece 3/o con 134 (-10) lo spagnolo Adrian Otaegui, protagonista del miglior score di giornata (per lui parziale di 63, -9, con nove birdie).

Tra gli azzurri il migliore è ancora Francesco Laporta. Bella rimonta per il pugliese che passa dalla 36/a alla 15/a piazza con 137 (70 67, -7) dopo un round chiuso con un "-5", avvalorato da sei birdie e macchiato da un bogey. Guadagna terreno pure il torinese Edoardo Molinari, da 68/o a 25/o con 138 (72 66, -6).

Parziale di "-6" per il piemontese che precede in graduatoria il vicentino Guido Migliozzi (71 70), il romano Andrea Pavan (72 69) e il fiorentino Lorenzo Gagli, tutti 52/i con 141 (-3).

Mentre sono usciti al taglio il bresciano Nino Bertasio, 73/o con 142 (-2), e il romano Renato Paratore, 126/o con 152 (+8).

(ANSA).