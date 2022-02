Atletica: Jacobs vince 60m a Berlino in 6"51

Marcell Jacobs ha vinto la gara dei 60 metri di Berlino correndo in 6"51. L'olimpionico dei 100 di Tokyo ha preceduto l'ivoriano Cissé e il francese Vicaut."Obiettivo abbastanza raggiunto - il commento a caldo di Jacobs - perché volevo fare un tempo vicino ai 6"50. Prima della batteria avevo un po' di tensione, poi è passata e ora il mio obiettivo in questa prima parte di stagione, quella indoor, è di migliorare il primato europeo dei 60. Poi cercherò di onorare in ogni gara il titolo che mi sono guadagnato: sono tornato, e sono lo stesso di sempre, seguitemi".