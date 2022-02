Padel: a Roma Coppa Club Msp, 300 squadre iscritte

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Prenderà il via sabato prossimo, 5 febbraio, la VII edizione della Coppa dei Club MSP Italia, campionato nazionale agonistico e amatoriale a squadre di padel organizzato dall'Msp, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Parteciperanno circa 300 squadre di tutta Italia (solo del Lazio saranno 124, provenienti da 71 circoli), per un totale di oltre 5.000 tra atleti e atlete.

Ai nastri di partenza ci sarà anche la ASD Sportinsieme che presenterà coppie composte da atleti normodati e atleti diversamente abili. Prevista anche la partecipazione di diversi ex calciatori tra cui Christian Panucci e Fabio Liverani e David Pizarro, oltre a vip come l'attrice Sarah Felberbaum, moglie dell'ex romanista Daniele De Rossi. (ANSA).