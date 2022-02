Dp Tour, negli Emirati Arabi guidano Heisele e Jamieson

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Negli Emirati Arabi Uniti, dopo il primo round il Ras Al Khaimah Championship di golf vede il tedesco Sebastian Heisele e lo scozzese Scott Jamieson (entrambi autori di una prova bogey free, con 7 birdie) appaiati in testa alla classifica con uno score di 65 (-7) colpi, uno di vantaggio nei confronti del belga Thomas Detry, dell'americano Johannes Veerman, del sudafricano Brandon Stone e dello scozzese David Law, tutti 3/i con 66 (-6).

Nell'Emirato di Ras Al Khaimah, nel torneo del DP World Tour (in palio 2.000.000 di dollari di montepremi), il pugliese Francesco Laporta (reduce da due uscite al taglio consecutive) è stato fin qui il migliore tra gli azzurri. Trentaseiesimo con 70 (-2), precede in graduatoria il vicentino Guido Migliozzi (miglior italiano nel world ranking e autore di un birdie e un eagle nelle prime tre buche giocate, poi sono arrivati invece due bogey) e il bresciano Nino Bertasio, entrambi 44/i con 71 (-1).

Dietro di loro ecco il torinese Edoardo Molinari, il romano Andrea Pavan e il fiorentino Lorenzo Gagli, tutti 68/i con 72 (par). In difficoltà Renato Paratore, 111/o con 75 (+3).

Sul percorso del Al Hamra Golf Club (par 72) occupa invece la 7/a piazza con 67 (-5) il danese Nicolai Hojgaard, vincitore nel 2021 dell'Open d'Italia. Stesso score per l'inglese Matthew Southgate. (ANSA).