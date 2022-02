Atletica: Jacobs a Berlino, domani prima gara del 2022

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - A sei mesi dagli ori di Tokyo, l'olimpionico Marcell Jacobs torna in pista e comincia la stagione 2022 con la gara dei 60 metri del meeting indoor di Berlino. Suoi principali avversari saranno il francese Jimmy Vicaut che da Jacobs ha perso il record europeo dei 100, il tedesco Kevin Kranz 'silurato' da Marcell nella finale degli Euroindoor di Torun e l'ivoriano Arthur Cissé che ha battuto l'azzurro lo scorso anno proprio nell'esordio di Berlino nei 60.

Gli organizzatori dell'Istaf Indoor di Berlino hanno ufficializzato il cast completo dei 60 metri, l'attesissimo debutto stagionale del campione olimpico dei 100 e della 4x100 a sei mesi dal paradiso di Tokyo. E con tutti i principali rivali c'è qualche precedente, diretto o indiretto, che rende ancora più interessante questa sfida. Jacobs, con batteria alle 18.15 per accedere alla finale delle 19.35, gode del migliore 'accredito' tra i partecipanti: il 6.47 con cui ha dominato gli Europei indoor a Torun nello scorso marzo, schiantando il record italiano, a cinque centesimi dal record europeo di Dwain Chambers (era Torino 2009, il britannico corse in 6.42 in semifinale). Tra gli altri rivali ci sono altri tedeschi (Deniz Almas, Aleksandar Askovic, Lucas Ansah-Peprah, Marvin Schulte e Tobias Meyhofer), il polacco Przemyslaw Slowikowski, il nigeriano Enoch Adegoke e lo sprinter del team rifugiati Dorian Keletela. (ANSA).