Vela, Trofeo Verne: a fine anno assalto record di Sail of change

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Per battere il record del giro del mondo a vela è fondamentale sfruttare al massimo ogni opportunità nel corso della prima parte del percorso. La sfida principale per il maxi-trimarano Sails of Change è di percorrere molto velocemente il tragitto dall'isola di Ushant all'Equatore entro il tempo record di 4 giorni 19h57', stabilito dallo stesso team nel 2019. Barca ed equipaggio dovrebbero poi riuscire a doppiare il Capo di Buona Speranza in meno di 12 giorni, per essere in linea con i tempi del record precedente. Con questo obiettivo ben chiaro, Yann Guichard (skipper), Benjamin Schwartz (navigatore) e Jean-Yves Bernot (meteorologo a terra), hanno studiato attentamente le condizioni meteo dal primo novembre 2021, proprio nel tentativo di individuare la finestra meteo perfetta per soddisfare le due sequenze necessarie. Purtroppo, nel corso di tutto questo lungo periodo, lo scenario meteo non è mai stato favorevole per il record.

Bernot spiega: "Per alcune settimane, i sistemi di bassa pressione che si muovono attorno all'Europa sono stati posizionati molto a sud, intorno alle Canarie, Madeira e a sud delle Azzorre. Una tale configurazione meteo impedisce all'aliseo di essere forte e di stabilizzarsi". Alla luce di questa situazione, all'inizio di gennaio, il team ha deciso di prolungare il periodo di standby fino al 31 gennaio. Durante questo periodo, la situazione meteo è rimasta invariata e le previsioni per l'inizio di febbraio non sono ottimistiche.

Bernot sottolinea anche che un'entrata posticipata nel profondo sud non è raccomandabile: "L'estate australe sta gradualmente volgendo al termine. Le condizioni di navigazione in questa zona stanno diventando sempre più complicate con il freddo, le burrasche e il mare molto mosso". In questo contesto, Dona Bertarelli e Yann Guichard hanno deciso di annullare lo standby del team per il record del Trofeo Jules Verne. "Stiamo per rivelare il programma sportivo della nostra squadra per il prossimo anno. Vogliamo continuare con tutti i nostri progetti ad essere il portabandiera della campagna "30x30", che mira a proteggere il 30% del nostro pianeta entro il 2030", ha aggiunto Dona Bertarelli. (ANSA).