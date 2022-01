Football americano: Tom Brady si ritira dopo 22 stagioni

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - Tom Brady lascia il football americano dopo 22 stagioni nella Nfl e una carriera da incorniciare, fatta di 365 partite e sette Super Bowls. Lo riporta Espn, citando alcune fonti. Brady ha trascorso 20 stagioni in New England prima di spostarsi a Tampa Bay nel 2020.

