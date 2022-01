Arrampicata: nazionale elite in raduno a Roma

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Parte da Roma l'ascesa e la corsa dei climber azzurri a Parigi 2024. Domani e domenica toccherà agli atleti senior delle Nazionali, Elite, A1 e A2 - impegnati nella specialità boulder - ritrovarsi presso a Roma per il primo raduno della nuova stagione targata Fasi, da dicembre scorso riconosciuta come Federazione all'interno del Coni.

Dopo le Olimpiadi di Tokyo, c'è stata la consacrazione dell'arrampicata sportiva all'interno del prossimo programma olimpico e conseguentemente il movimento del climbing italiano, che vanta oltre 42.000 tesserati e quasi mezzo milione di praticanti in tutta Italia tra indoor e outdoor, si sta strutturando al meglio per ben figurare in vista del prossimo traguardo.

I primi convocati dal dt, Vincenzo De Luca, e dal ds, Davide Manzoni, sono stati i sei atleti specialisti nella disciplina boulder: Laura Rogora, Camilla Moroni, Stefano Ghisolfi e Michael Piccolruaz. Ai quattro arrampicatori delle Fiamme Oro Moena si uniranno i due atleti del Centro Sportivo Esercito: Marcello Bombardi e Giorgia Tesio.

"C'è grande soddisfazione nel movimento dell'arrampicata sportiva per il raggiungimento di un obiettivo storico che sancisce la nostra disciplina come sport nazionale - afferma il presidente della Fasi, Davide Battistella . Questo impulso ci porta naturalmente ad una ancora maggior carica nella organizzazione delle attività e verso la preparazione olimpica verso Parigi 2024, dopo la conferma di essere nel programma dei Giochi Olimpici".