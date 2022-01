Rugby: tutte le partite del Sei Nazioni 2022 in onda su Sky

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Ancora una volta, Sky (e in streaming su Now) trasmetterà il torneo Sei Nazioni 2022 di rugby, al quale parteciperanno Italia, Galles (detentrice del trofeo), Inghilterra, Francia, Irlanda e Scozia. Lo spettacolo è assicurato dal 5 febbraio al 19 marzo. Riflettori sulla giovane squadra azzurra: l'Italia andrà in onda live su Sky Sport, in streaming su Now e anche in chiaro su Tv8, con studi pre e post partita dedicati. Il torneo sarà raccontato da Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti (voci dell'Italia), Moreno Molla (al seguito della Nazionale), Andrea De Rossi e Alessandro Moscardi commenteranno i match e Diego Dominguez, il miglior marcatore azzurro di tutti i tempi, sarà ospite fisso degli studi pre e post partita condotti da Davide Camicioli. Su Sky Sport 24 da non perdere tutte le news, le interviste ai protagonisti e gli highlights delle partite. Il tg sportivo sarà anche la vetrina delle attività e degli eventi che la Federugby organizzerà a Roma in occasione dei match degli azzurri. E, ogni lunedì alle ore 17, appuntamento con 'Obiettivo Rugby Guinness Sei Nazioni', rubrica settimanale per fare il punto sul torneo, in compagnia di Dominguez. Massima copertura anche sui canali social ufficiali di @SkySport. L'esordio dell'Italia è previsto per domenica 6 febbraio, quando allo Stade de France di Parigi affronterà i padroni di casa della Francia. Diretta del match alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in chiaro su Tv8 e in streaming su Now. Dopo l'impegno parigino, l'Italia affronterà l'Inghilterra il 13 febbraio alle 16, l'Irlanda il 27 alle 16, la Scozia il 12 marzo alle 15,15, e il Galles alla stessa ora del 19 marzo. Ad aprire l'edizione 2022 del Sei Nazioni sarà la sfida fra Irlanda e Galles, sabato 5 febbraio all'Aviva Stadium di Dublino e in diretta su Sky Sport Arena alle 15,15. Su Sky e Now anche l'edizione 2022 del Sei Nazioni Under 20: primo match dell'Italia, in casa della Francia, live venerdì 4 febbraio alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now. Le partite della Nazionale andranno iin diretta, le altre in differita. Su Sky è possibile seguire il prossimo Sei Nazioni donne (26 marzo-30 aprile). (ANSA).