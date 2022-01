Rugby, Sei Nazioni: l'Italia esordirà contro la Francia

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - L'esordio dell'Italia del ct Kieran Crowley nei torneo Sei Nazioni è in programma per domenica 6 febbraio, quando allo Stade de France di Parigi affronterà i padroni di casa della Francia. Il match verrà trasmesso alle ore 16 da Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in chiaro da Tv8 e in streaming da Now. Dopo l'impegno parigino, l'Italia affronterà l'Inghilterra il 13 febbraio alle ore 16, l'Irlanda il 27 febbraio sempre alle ore 16, la Scozia il 12 marzo alle ore 15,15, e il Galles alla stessa ora del 19 marzo. Le partite in casa degli azzurri si disputeranno nello stadio Olimpico di Roma, contro gli inglesi e gli scozzesi. (ANSA).