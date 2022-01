Football Americano: domenica a Firenze finale per titolo CSI

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Firenze sogna la California. Due settimane prima del più grande evento sportivo Usa, il Superbowl NFL di Inglewood, il Guelfi Sport Center nel capoluogo toscano ospita domenica 30 gennaio la finale del campionato nazionale 7-League del Centro Sportivo Italiano.

A contendersi Il Superbowl made in Italy saranno i Briganti 82 Napoli e i 29ers Alto Livenza in un match, sette giocatori per ogni team, che si preannuncia ad alta velocità, equilibrato nel pronostico e dal risultato incerto. Mentre i partenopei hanno dominato il girone sud del campionato (7 le squadre meridionali partecipanti), vincendo tutte le partite e superando in semifinale i vicecampioni in carica degli Spiders Salent,; i ragazzi pordenonesi si presentano come autentici outsiders.

Hanno superato ai quarti del girone nord (6 formazioni settentrionali) gli Alligators Rovigo e a sorpresa in semifinale i più quotati mestrini del Cocai Terraferma.

I drive decisivi per il titolo arriveranno dalle 16, orario del kickoff.

Difese e attacchi arrivano al match clou che assegna il titolo CSI forti degli allenamenti intensificati su entrambi i lati di campo dai due "coaching staff" nei primi giorni del 2022.

Il programma del 30 gennaio fiorentino vedrà inoltre come antipasto la disputa della finale valida per il bronzo, che vedrà opposti i leccesi degli Spiders Salento, e i lagunari del Cocai Terraferma, campioni nazionali 5 Men in carica. (ANSA).