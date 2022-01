Basket: battibecco con nuovo coach, Gentile via da Varese

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Un battibecco durante l'allenamento con il nuovo coach e per Alessandro Gentile l'avventura con la Openjobmetis Varese dovrebbe terminare qua: l'ala azzurra potrebbe quindi finire alla Happy Casa Brindisi che lo aveva già cercato da diverse settimane.

A fare precipitare la situazione la tensione che si è generata tra Johan Roijakkers e Gentile durante la seduta odierna: Gentile viene accusato dal nuovo allenatore della Pallacanestro Varese di scarso impegno e viene quindi allontanato dal campo.

Uno strappo difficile da ricucire, Sembra dunque non esserci pace per la OpenjobMetis Varese in questa stagione: ultima in classifica, ha già sostituito general manager, allenatore e una buona fetta del roster assemblato in estate. Ora perde anche Gentile, il miglior marcatore della squadra con 15,5 punti di media. (ANSA).