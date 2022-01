Sport: Vezzali,convinta che da governo arriveranno nuove risorse

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Ringrazio lo sforzo del Presidente Draghi e del Ministro Daniele Franco per queste prime risorse dedicate al sostegno dello sport nel primo trimestre 2022": così, in una nota il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali.

"Come sappiamo il nostro comparto è in grande difficoltà - ha aggiunto - Questo intervento e' un primo passo, siamo convinti che in prosieguo, anche in sede di scostamento di bilancio, ci sarà un'ulteriore iniezione di risorse e saranno affrontate le questioni rimaste irrisolte. Lavoriamo tutti insieme per migliorare e indirizzare gli interventi". (ANSA).