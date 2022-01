Sci: Mondiali paralimpici; è bronzo per Vossa-Sabiduzzi

(ANSA) - LILLEHAMMER, 22 GEN - E' Martina Vozza a regalare all'Italia l'ottava medaglia ai Mondiali Paralimpici degli sport della neve di Lillehammer. Nella gara di slalom di categoria 'Visually Impaired' femminile, la sciatrice di Monfalcone e la sua guida Ylenia Sabidussi hanno conquistato il terzo gradino del podio con il tempo di 1:33.85. Primo posto per le britanniche Menna Fitzpatrick e Katie Guest (1:29.87), secondo per le austriache Elina Stary e Celine Arthofer (1:30.40).

"Non mi aspettavo un podio in slalom - il commento di Martina Vozza -. Ho solo cercato di sciare meglio possibile e attaccare e ho avuto fortuna". Le fa eco Ylenia Sabidussi: "dopo tutta la sfortuna degli ultimi mesi, tra classificazioni, Covid e altri problemi, ci voleva anche un po' di fortuna. Abbiamo dato il massimo e finalmente sono arrivate due manche complete senza grossi errori".

Entusiasta della prova delle azzurre il presdiente del comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli. "Martina Vozza e la guida Ylenia Sabidussi conquistano un bronzo straordinario - dice -. Si tratta infatti della prima medaglia iridata in carriera per questa atleta giovanissima e la prima per noi in una gara femminile in questi Mondiali di Lillehammer 2021. Un risultato che dimostra la ricchezza e la potenzialità di questa squadra azzurra, e che ci fa guardare con ottimismo al presente e al futuro delle discipline paralimpiche invernali".

Uscita nella prima manche dopo poche porte, invece, Chiara Mazzel, che aveva provato ad attaccare come venerdì in gigante, seguendo le linee tracciate da Fabrizio Casal.

Si è fermato ai piedi del podio nella sprint di sci di fondo, Giuseppe Romele, quarto tra i Sitting. Nelle qualificazioni si è era fermato Cristian Toninelli tra gli Standing. Eliminate ai quarti di finale, invece, le due coppie azzurre formate da Jacopo Luchini e Riccardo Cardani e da Mirko Moro e Paolo Priolo nel team event dello snowboard. (ANSA).