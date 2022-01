Biathlon: Cdm, Wierer è quinta ad Anterselva

(ANSA) - ANTERSELVA, 21 GEN - La 25enne francese Justine Braisaz-Bouchet ha vinto la prova individuale sui 15 km valida per la Coppa del mondo di biathlon, svoltasi a porte chiuse nella nella Südtirol Arena Alto Adige. Al secondo posto l'altra francese Julia Simon. Per Braisaz-Bouchet è il primo successo in questa stagione che culminerà con le gare dell'Olimpiade di Pechino (4-20 febbraio). Terzo posto per la svedese Mona Brorsson, mentre quinta si è piazzata l'azzurra Dorothea Wierer.

