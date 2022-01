Vezzali,soddisfatta nascita Tavolo permanente e Comitato tecnico

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Sono soddisfatta per l'approvazione dell' accordo che vede protagonisti il governo, le istituzioni territoriali e Sport e Salute, che istituisce il Tavolo permanente sullo sport e il Comitato tecnico per lo sport, luoghi privilegiati per la consultazione e il monitoraggio delle attività ma anche per la concertazione e la condivisione delle iniziative e delle tematiche relative allo sport sui territori".

Lo afferma, in una nota, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

"Ringrazio il ministro Gelmini, il presidente della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga, tutti i rappresentanti dei territori, l'Anci e l'Upi, per aver raggiunto un obiettivo per me importante - prosegue Vezzali -. Ho lavorato sin dal mio insediamento per permettere a Sport e Salute di radicarsi sempre più sul territorio - prosegue Vezzali - e assolvere alla sua funzione di servizio all'intera comunità. Per ottenere questo è imprescindibile il rapporto con gli enti territoriali e le istituzioni locali. Oggi, sancire questo rapporto, rappresenta un importante passo verso un nuovo progetto di sviluppo dello sport in Italia, a partire dalla base. Il modello dello sport per tutti, di tutti e in tutti i luoghi, passa attraverso queste azioni e sono certa che sarà un'occasione per rilanciare il settore verso un più alto potenziale di sviluppo economico e lavoristico per il futuro".

