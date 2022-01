Vezzali: "Giovani non scelgano più fra sport e istruzione"

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Lavoriamo costantemente perchè l'attività fisica per i bambini non sia solo gioco ma si trasformi in uno stile di vita, per arrivare a dire che lo sport è di tutti ed è per tutti". Lo ha detto Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, nel corso della presentazione del progetto "YES - Youth, Education and Sport". "Lo sport deve essere un argine al disagio percepito soprattutto dai più piccoli che durante la pandemia hanno dovuto rinunciare a qualsiasi forma di socialità, e la palestra deve essere un mezzo utile per instaurare relazioni interpersonali sane con coetanei e adulti", ha detto ancora la Vezzali. Un lavoro portato avanti con il Ministero dell'Istruzione "con il quale abbiamo attivato una stretta sinergia, perchè non dovrà più capitare ai giovani di dover scegliere tra sport e istruzione" ha precisato ancora la Vezzali, ricordando che nell'ambito del Protocollo siglato con Ministero dell'Istruzione e Federazioni per gli "studenti-atleti" sono stati stanziati 8 miliardi di euro sotto forma di borse di studio per favorire il proseguimento del percorso formativo degli studenti-atleti. "Ci assumiamo la responsabilità nei confronti delle nuove generazioni, consapevoli che lo sport sia un'importante agenzia educativa", ha concluso la Vezzali. (ANSA).