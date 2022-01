Sport: Casasco,entro oggi da ministero ok a nuovo protocollo

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Il ministero della Salute è deciso a licenziare entro oggi il nuovo protocollo sport. Nel pomeriggio ci sarà una riunione allargata con la sottosegretaria Vezzali e la ministra Gelmini, trovando poi una mediazione magari tra le piccole posizioni discordanti da parte del Cts.

Sono notizie abbastanza buone, confermo che il lavoro di squadra fatto è stato determinante".

Così il presidente della Federazione medico sportiva italiana, Maurizio Casasco, intervenendo in Consiglio nazionale del Coni in merito al nuovo protocollo per lo sport che consentirà di proseguire in sicurezza i campionati alla luce della nuova ondata di Covid-19. (ANSA).