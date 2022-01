Malagò, Frattini presidente Consiglio Stato 'noi orgogliosi'

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "A nome personale e per conto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano rivolgo i più sinceri auguri e le mie congratulazioni a Franco Frattini per la sua designazione a Presidente del Consiglio di Stato. È un uomo delle Istituzioni, una personalità di alto profilo, con un bagaglio di esperienze unico che saprà svolgere al meglio l'incarico che gli è stato assegnato". Lo ha dichiarato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla nomina di Franco Frattini a Presidente del Consiglio di Stato.

"Franco Frattini è da sempre un amico dello sport - ha sottolineato Malagò - e siamo orgogliosi che il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport sia stato indicato per un ruolo così prestigioso. Sono certo che servirà la Repubblica nel rispetto dei valori che hanno contraddistinto fino ad oggi il suo percorso". (ANSA).