Vela: a 'L'Uomo e il Mare' la super stagione azzurra

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - ll bilancio di una stagione, quella appena conclusa, per la vela agonistica azzurra, tutto da incorniciare. Dalle emozionanti prestazioni di Luna Rossa, in Coppa America ad Auckland, in Nuova Zelanda, con la vittoria della Prada Cup, al Vendee Globe, il giro del mondo in solitario senza scalo nè assistenza di Giancarlo Pedote, navigatore fiorentino, protagonista del miglior risultato di sempre ottenuto da un' italiano nella regata d'altura più dura e impegnativa da affrontare. Fino alla storica medaglia d'oro di Ruggero Tita e Caterina Banti, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nella funanbolica classe Nacra 17. E, dulcis in fundo, le affermazioni fantastiche delle classi olimpiche ai mondiali in Oman con la vela giovanile sui gradini più alti del podio. Tutto questo nella puntata d'inizio stagione dell' "UOMO E IL MARE", la consueta Rubrica Rai riservata al mare, alla vela e ai suoi personaggi, curata e condotta come sempre da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.20 su RAISPORT + HD ( canale 57 del Digitale Terrestre ). In apertura l'intervista esclusiva con il presidente della FIV (federazione Italiana della Vela) Francesco Ettorre che a Genova ha firmato l'accordo con One Ocean Foundation. Le voci di Riccardo Bonadeo, presidente esecutivo e di Jan Pachner, segretario Generale, convinti di quanto sia importante mobilitare i giovani per la tutela dell'ambiente marino e dunque per il futuro del nostro Pianeta Oceano.

In conclusione lo Speciale sull'Oman, il racconto di una realtà singolare, l'esempio di un Paese dalla cultura antichissima che da sempre ha voluto investire sul mare e lo sport con lungimiranza. La vela, come attività riservata ai giovanissimi, alle donne in particolare, prototipo un'autentica emancipazione e riscatto sociale. (ANSA).