Sport: firmato protocollo tra fondazione Anci e Sport e Salute

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Sport e Salute e Fondazione Patrimonio Comune, ente strumentale dell'Associazione comuni italiani (Anci), hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per promuovere interventi volti alla rigenerazione degli spazi liberi e aperti delle città per favorire la mobilità dolce e l'attività fisica all' aperto.

"Nelle politiche urbanistiche si deve mettere al centro il tema della salute e del benessere dei cittadini - ha commentato il presidente dei Fondazione, Mario Occhiuto -, all'interno delle città è necessario ridurre l'inquinamento e il traffico intervenendo con progetti di rigenerazione che ridisegnino spazi liberi e aperti più salutari e vivibili in modo da stimolare i cittadini a praticare attività fisica all'aperto".

"Lo sport è praticato da oltre 20 milioni di persone, è molto diffuso all'aperto, a tutti livelli e per ogni fascia d'età. Per questo è in piena attuazione il nostro progetto Sport nei Parchi - le parole del presidente e ad di Sport e salute, Vito Cozzoli - che ha avuto un'adesione record da parte dei Comuni con quasi 1700 domande di intervento per realizzare o riqualificare aree sportive outdoor. Per crescere ancora il movimento ha bisogno di progetti all'aria aperta che rendano sempre più accessibile l'attività sportiva legando comunità e territori. Lo sport è il più grande sistema di protezione sociale e civile del Paese".

Il protocollo d'intesa ha come obiettivo l'elaborazione e lo sviluppo di un concept design efficace e ripetibile per l'allestimento di percorsi per lo sport e per il benessere a cielo aperto, da creare nelle aree pubbliche dei Comuni al fine di valorizzare o rigenerare il tessuto urbano. (ANSA).